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Нардеп от «ЕС» подал законопроект об увольнении директора НАБУ за коррупцию

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.

Понедельник, 23 декабря 2019, 13:41

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Как ни удивительно, в действующем законе это не было прописано, и теперь в Украине как всегда все уникально: директор Национального антикоррупционного бюро – признанный двумя судебными инстанциями коррупционер, внесенный в соответствующий реестр. Или Сытник должен немедленно оставить свою должность, или Антикоррупционное бюро надо переименовать в Коррупционное”, – написал Гончаренко, подчеркнув, что в НАБУ служит много достойных людей, которым сегодня стыдно за своего руководителя.

Свой законопроект №2656 Гончаренко внес в Раду 20 декабря.

Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении.

Теги: НАБУ, Сытник

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