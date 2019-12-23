Нардеп от «ЕС» подал законопроект об увольнении директора НАБУ за коррупцию

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Как ни удивительно, в действующем законе это не было прописано, и теперь в Украине как всегда все уникально: директор Национального антикоррупционного бюро – признанный двумя судебными инстанциями коррупционер, внесенный в соответствующий реестр. Или Сытник должен немедленно оставить свою должность, или Антикоррупционное бюро надо переименовать в Коррупционное”, – написал Гончаренко, подчеркнув, что в НАБУ служит много достойных людей, которым сегодня стыдно за своего руководителя.
Свой законопроект №2656 Гончаренко внес в Раду 20 декабря.
Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.
Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении.
- Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не заплатил крупную сумму денег за отдых на охотничьей базе в Ровенской области.