Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

“Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни “, – сказал политик.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался после подтверждения диагноза.

Парубий пожелал всем здоровья и призвал соблюдать меры безопасности.