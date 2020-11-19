Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
“Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни “, – сказал политик.
Он также отметил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался после подтверждения диагноза.
Парубий пожелал всем здоровья и призвал соблюдать меры безопасности.
- В субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.