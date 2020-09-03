Народный депутат Украины, член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность Киевского городского головы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шахов будет выдвигаться от политической силы “Наш край”.

“Я иду на выборы мэра Киева! Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев — это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы. Столица ветшает на глазах. Это видят туристы, наши иностранные партнеры, украинцы из разных уголков страны, которые посещают столицу. Киев — богатый город в Украине. Я убежден, если наведем порядок в столице — наведем порядок по всей стране. Верю в киевлян! Верю в “Наш край”! Верю в нашу победу!” – заявил нардеп.

Что известно о Сергее Шахове

Сергей Шахов родился 7 мая 1975 года в казахском поселке Саяк, входившем в состав Джезказганской области (ныне территория Карагандинской области). В 1976 году его семья переехала в город Брянка, а через десять лет, в 1986-м, поселилась в Стаханове.

В период с 1990 по 1993 Шахов учился в ПТУ № 21 города Брянки, где получил специальность повар-кондитер. В 2005 году окончил Университет экономики и права КРОК, где учился на специальности “правоведение”. В 2011 году получил диплом магистра Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого.

В том же году закончил обучение в Луганском Богословском Университете в честь Архистратига Михаила, где изучал богословие. В 2012-м освоил специальность “государственное управление” в Харьковском региональном институте государственного управления при Президенте Украины.

Первый трудовой опыт Шахов получил в 1993 году, работая торговым представителем ОАО “Маричка”. В 1996 получил должность заместителя директора по продажам в ОАО “Руслан”, на которой работал в течение следующих восьми лет, до 2004 года. С 2007 по 2011 годы работал заместителем директора ОАО “Юридическая фирма РИМ”. После этого стал руководителем компании “Луганская промышленная группа”.

В марте 2006 г. Сергея Шахова избрали депутатом Луганского областного совета пятого созыва.

Во время пророссийских выступлений весной 2014-го, Шахов выступил инициатором проведения круглых столов на тему: “Как объединить страну”.

17 июля 2016 года состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду, на которых избирались народные депутаты на пяти одномандатных мажоритарных избирательных округах, в том числе и на 114-ом. Всего в выборах приняли участие 107 кандидатов, однако основная борьба развернулась между самовыдвиженцем Валерием Мошенским, кандидатом от партии “Наш край” Сергеем Шаховым и представителем “Оппозиционного блока” Борисом Лебедевым. Шахов победил, получив 37,6 % голосов избирателей.

7 февраля 2017 года Сергей Шахов вступил в депутатскую группу “Воля народа”.

В Парламенте 9 созыва Шахов является членом депутатской группы “Довира”.

Инциденты

В феврале 2019 года, в преддверии президентских выборов, Сергей Шахов заявил, что кандидатам в президенты надо освежиться, и облил экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова водой.

В 2018 году Шахов во время программы “Вместе” в эфире телеканала “Прямой” подрался с народным депутатом от “Радикальной партии” Игорем Мосийчуком.

Сначала между политиками произошла словесная перепалка, в ходе которой Мосийчук сказал Шахову, что партии “Наш край”, которую тот представляет, надо определиться: “Не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к Правительству и представлять Администрацию Президента. Вы выглядите очень смешно”.

Схватка началась со слов Шахова о том, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады.

“По гей-парадам не ходите и будьте мужчиной”, – ответил Шахов Мосийчуку.

После этого Игорь Мосийчук поднялся со своего места и потребовал извинений от Шахова. Обменявшись взаимными оскорблениями, нардепы устроили драку прямо в студии “Прямого”.

Впоследствии схватка народных избранников продолжилась, однако уже в лифте офиса телеканала “Прямой”.

В июле 2018-го возле здания Минэнергоугля на Крещатике между Шаховым и тогда министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом произошла потасовка.

Шахов постоянно кричал на Насалика, обвиняя его, и тем самым провоцируя. Когда министр взял микрофон, чтобы обратиться к шахтерам, то парламентарий, продолжая кричать, попытался вырвать его из рук Насалика. После этого и произошла стычка. Полиция тут же вмешалась в инцидент.

Кроме того, в 2017 году Шахов попался в Верховной Раде на достаточно пикантной переписке. При этом сам народный избранник утверждал, что переписывался с другом.

Девушка по имени Диана, которая также отправляла нардепу интимные фото, писала ему: “Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?”

“Включай канал “Рада” и увидишь. Работаю”, – ответил нардеп.

Впоследствии Сергей Шахов в комментарии журналистам объяснил, что это была переписка с его другом, который слал фото с телефона удочеренной девушки.

“Юрий Бек удочерил девочку, которой я помогаю – полторы тысячи гривен отдаю каждый месяц”, — прокомментировал Шахов.

Он объяснил, что интимные фото с обнаженными ягодицами ему с телефона Дианы прислал друг Юрий, потому что у него нет своего смартфона.