Про це повідомив сам нардеп під час Facebook-трансляції.

За словами Шахова, перші ознаки з’явилися у нього три дні тому – підвищилася температура до 38. Нардеп викликав лікарів і здав аналізи, але спочатку на грип, які були негативні. При цьому тестів на коронавірус у лікарів не виявилося (вони прибули з приватної клініки).

Тоді Шахов викликав лікарів на другий день, щоб вони перевірили “легені і температуру”. Нардеп попросив взяти всі необхідні аналізи, щоб перевірити можливу наявність коронавірусу.

“Тільки сьогодні мені подзвонили з лабораторії і сказали, що підтверджується коронавірус. Хочу відразу зазначити: це не так страшно, як його малюють. Потрібно прибирати паніку. І якщо Шахов хворий на коронавірус, і я отримаю документ з державної лабораторії, що я все-таки захворів, буду доповідати кожного дня, що відбувається з моїм організмом”, – наголосив Шахов.

Він уточнив, що знаходиться вдома на карантині і “нікого до себе не підпускає”. За словами нардепа, почувається він уже нормально, і температура впала.

Опубліковано Сергієм Шаховим Середа, 18 березня 2020 р.

Про зараження народного депутата повідомили і в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано”, – наголосили в МОЗ.

Медичні працівники проведуть всю необхідну роботу з людьми, які контактували з депутатом.

Також зазначено, що нардеп Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня був відсутній.

Це ж підтвердили і в прес-службі Парламенту.

У відповідь на запити засобів масової інформації інформуємо, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній”, – сказано в повідомлені на сайті ВР.

Як повідомив у Facebook нардеп від “Слуги народу” Олександр Маріковський, Шахов минулого тижня повернувся з Італії і відвідував засідання парламентського комітету з питань екологічної політики. Таким чином він контактував з іншими депутатами і співробітниками Верховної Ради.

У свою чергу нардеп від “Голосу” Ольга Стефанишина пояснила, кому з депутатів варто побоюватися за власне здоров’я через виявлення COVID-19 у Шахова. За її словами, під найбільшою загрозою знаходяться ті, хто відвідував засідання комітету.

“Якщо ми разом були у великому приміщенні під куполом – скоріше за все, не підхопили вірус. Тим, хто контактував з тими, хто мав контакт з Шаховим, скоріше за все, хвилюватися не треба. Адже вірус активується в організмі і спроможний передаватися за 5-6 днів. Тому тестуватися зараз всім підряд не має сенсу: швидкі тести діють за наявності антитіл (десь після 7 дня з часу контакту). Тим, хто мав близький контакт (були на комітеті, сиділи поруч), варто самоізолюватися та спостерігати за собою”, – зазначила Стефанишина.

Вона також закликала спікера ВР Дмитра Разумкова з’ясувати всіх контактних осіб, з ким міг тісно спілкуватися Шахов (депутати, помічники, журналісти, працівники апарату та інші), і зобов’язати їх залишатися на самоізоляції.