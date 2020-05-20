Народные депутаты сегодня на заседании поддержали законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины.

Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам заключили 18 июня 2009 года в Тромсе.

“В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Конвенции Украина заявляет, что определение понятия “государственные органы” также включает: органы законодательной власти касательно их других функций; органы судебной власти касательно их других функций; физические или юридические лица в той степени, в которой они выполняют государственные функции или управляют государственными средствами в соответствии с национальным законодательством”, – говорится в документе.

При этом, из-за вооруженной агрессии Российской Федерации выполнения Украиной обязательств, предусмотренных Конвенцией, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе не гарантируется до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

“Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе и их деятельность являются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном Конституцией и законами Украины, а любые их акты (решения, документы) являются недействительными и не создают никаких правовых последствий”, – отмечается в законопроекте.