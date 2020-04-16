Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2653 "О внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ поддержали 264 депутата.

Отмечается, что действующим законодательством Украины не определен субъект принятия решений по определению административных центров и территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, что делает невозможным завершение процесса формирования способных территориальных общин, и ставит под угрозу возможность проведения в 2020 году местных выборов на новой территориальной основе.

В связи с этим документом предусматривается, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин будет осуществлять Правительство. При этом, решение Кабмина об определении административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин.

Также отмечается, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены Кабмином на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года. Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов на основе территорий территориальных общин, определенных Кабинетом Министров Украины на основании этого Закона.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок со дня вступления в силу данного закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом, а также в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов.