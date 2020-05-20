Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 3304 "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 258 депутатов.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в связи с представительством и защитой прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по спорам и делам в отношении имущества (активов), которое прямо или косвенно происходит из юрисдикции Украины, имеет признаки противоправного происхождения и на которое по законодательству Украины может быть наложен арест в уголовном производстве, подготовкой к такому представительству и защиты.

Проектом предполагается внести изменения в закон “О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, дополнив его новым разделом IV-1 “Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах”.

Отмечается, что предлагаемые документом изменения позволят агентству привлекать на договорных началах и получать юридические услуги от судебных фондов (юридических советников), не затрачивая при этом бюджетных средств.

“Таким образом, Украина получит действенный правовой механизм реального возвращения активов, полученных преступных путем и выведенных за границу, а также это позволит существенно ускорить сбор необходимых доказательств в соответствующих уголовных процессах”, – отмечается в пояснительной записке.