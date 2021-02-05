В Верховной Раде произошла потасовка из-за предложения депутата Романа Лозинского от партии "Голос" не пускать работников "112 Украина", NewsOne и Zik в парламент.

Об этом сообщают #Буквы.

Отметим, что свое выступление Лозинский начал эмоционально с выпада в сторону нардепов от “Оппозиционной платформы — За життя” (ОПЗЖ).

“Коллеги, вы слышали позавчера вонь в этом зале? А! Это подгорало в пророссийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давным-давно не должно было быть в этом зале. Подгорало из-за того, что СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой – Zik, NewsOne, 112-й канал”, – сказал Лозинский.

Очевидно, эта реплика не понравилась нардепам от ОПЗЖ, поэтому они собрались возле трибуны, во главе с Олегом Волошиным.

“Рашизм не должен приходить на третий этаж нашего парламента, ведь несмотря на то, что прикрыли грязные помойки российской пропаганды, они до сих пор поднимаются на третий этаж. До сих пор там работают так называемые журналисты, которые борются за свободу слова”, – резюмировал Лозинский.

Тогда у трибуны собралось несколько десятков нардепов. Они громко спорили и толкали друг друга. Однако эта атмосфера не повлияли на выступление Лозинского.

Он обвинил заблокированные каналы в “подыгрывании врагу” и напомнил о телемосте с российскими каналами, а также выступления Азарова и Портнова.

“Сделали первый шаг – закрыли российские помойки пропаганды, должны сделать второй шаг – их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет”, – подытожил Лозинский.

После выступления нардепы еще недолго потолкались и поспорили, но до драки не дошло. Народные избранники вернулись на рабочие места по требованию вице-спикера Руслана Стефанчук.