Суд взыскал в пользу государства 80 млн гривен, которые были внесен в качестве залога за экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером 3 апреля в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировали, что Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать с экс-нардепа 80 млн гривен, которые ранее были внесены за него в качестве залога.

“3 апреля 2020 следственным судьей ВАКС по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП с одного из подозреваемых по делу завладение квартирами Нацгвардии взыскано залог в размере 80 млн гривен”, — говорится в сообщении.

В САП уточнили, что такое решение суда в отношении Микитася было принято в связи с тем, что он “нарушил обязательства”, возложенные на него после того, как он был отпущен из-под ареста в связи с внесением залога. Также решением суда сумма залога для Микитася была увеличена до 100 млн гривен.

Как #Буквам стало известно из собственных источников, речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети два месяца назад.

Так 3 февраля из забытья вышел Telegram канал Джокера, где выложили разговор застройщика Микитася в ресторане, на которой он подтверждает, что за главой киевской ГАСИ Сергеем Кучером сегодня стоит Банковая, в частности заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов, ныне уволенный глава Офиса Президента Андрей Богдан и бывший помощник президента, ныне глава ОПУ Александр Ермак.