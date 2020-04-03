Об этом сообщают #Буквы.
Вечером 3 апреля в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировали, что Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать с экс-нардепа 80 млн гривен, которые ранее были внесены за него в качестве залога.
“3 апреля 2020 следственным судьей ВАКС по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП с одного из подозреваемых по делу завладение квартирами Нацгвардии взыскано залог в размере 80 млн гривен”, — говорится в сообщении.
В САП уточнили, что такое решение суда в отношении Микитася было принято в связи с тем, что он “нарушил обязательства”, возложенные на него после того, как он был отпущен из-под ареста в связи с внесением залога. Также решением суда сумма залога для Микитася была увеличена до 100 млн гривен.
Как #Буквам стало известно из собственных источников, речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети два месяца назад.
Так 3 февраля из забытья вышел Telegram канал Джокера, где выложили разговор застройщика Микитася в ресторане, на которой он подтверждает, что за главой киевской ГАСИ Сергеем Кучером сегодня стоит Банковая, в частности заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов, ныне уволенный глава Офиса Президента Андрей Богдан и бывший помощник президента, ныне глава ОПУ Александр Ермак.
- Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
- 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога. 25 октября за Микитася внесли залог.