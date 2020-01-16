Видео обнародовано в официальных аккаунтах главы Правительства в социальных сетях.
Гончарук, в частности, заявил, что с самого начала против команды президента и Правительства “работало много людей”.
“С самого начала против команды президента и Правительства работало очень много людей, которым бы хотелось, чтобы у нас ничего не получилось. Чтобы у Украины не получилось. Они пророчили нам экономические катастрофы, дефолты, падение гривны, невозможность построить отношения с международными партнерами. Все это оказалось ложью”, – отметил он.
Гончарук также сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
“В последнее время против меня лично и против Правительства развернулись массированные медиа-атаки в социальных сетях и СМИ. Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути. Мы уже перекрыли очень много коррупционных потоков и схем и не даем грабителям продолжать обворовывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен”, – заверил глава Кабмина.
Гончарук также обратился к “тем, кто борется против нас” со словами “Вам нас не испугать!”
“Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки”, – подчеркнул он.
По словам Гончарука, главная цель его команды – “перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без “схематозов” и договорняков”.
Также глава Правительства поделился “хорошими новостями”. Он напомнил об укреплении курса гривны и увеличении международных резервов, которые составили 25 млрд долларов.
При этом глава Правительства упомянул фразу, прозвучавшую в аудиозаписях, о “полном профане в экономике”.
“Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1 %. Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан” в экономике!” – объявил Гончарук.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.