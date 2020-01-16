Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями "прослушки" якобы из его кабинета.

Видео обнародовано в официальных аккаунтах главы Правительства в социальных сетях.

Гончарук, в частности, заявил, что с самого начала против команды президента и Правительства “работало много людей”.

“С самого начала против команды президента и Правительства работало очень много людей, которым бы хотелось, чтобы у нас ничего не получилось. Чтобы у Украины не получилось. Они пророчили нам экономические катастрофы, дефолты, падение гривны, невозможность построить отношения с международными партнерами. Все это оказалось ложью”, – отметил он.

Гончарук также сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.

“В последнее время против меня лично и против Правительства развернулись массированные медиа-атаки в социальных сетях и СМИ. Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути. Мы уже перекрыли очень много коррупционных потоков и схем и не даем грабителям продолжать обворовывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен”, – заверил глава Кабмина.

Гончарук также обратился к “тем, кто борется против нас” со словами “Вам нас не испугать!”

“Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки”, – подчеркнул он.

По словам Гончарука, главная цель его команды – “перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без “схематозов” и договорняков”.

Также глава Правительства поделился “хорошими новостями”. Он напомнил об укреплении курса гривны и увеличении международных резервов, которые составили 25 млрд долларов.

При этом глава Правительства упомянул фразу, прозвучавшую в аудиозаписях, о “полном профане в экономике”. “Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1 %. Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан” в экономике!” – объявил Гончарук.