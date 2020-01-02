NASA удалось сфотографировать спиральную галактику NGC 4258 (M106), находящуюся на расстоянии около 23 миллионов световых лет, которая напоминает фейерверк.

Об этом сообщается на сайте NASA.

NGC 4258 – спиральная галактика, как и наш Млечный Путь. Но у нее есть два дополнительных рукава. Они не выравниваются в плоскость с галактикой, но пересекают ее. Они светятся в рентгеновском, оптическом и радиоламповом свете.

Ученые изучили инфракрасное свечение галактики с помощью телескопа “Spitzer”, синее рентгеновское свечение засняли в обсерватории Чандра NASA, фиолетовое рентгеновское свечение зафиксировала обсерватория Карла Янского NSF, и желтое свечение засняли с помощью космического телескопа Хаббл.

Выяснилось, что ударные волны нагревают большие объемы газа, эквивалентные примерно 10 миллионам Солнц. По мнению исследователей, сверхмассивная черная дыра в центре галактики создает потоки частиц высоких энергий, которые ударяют в диск галактики и создают ударные волны. Эти ударные волны, в свою очередь, нагревают газ, состоящий в основном из молекул водорода, до тысяч градусов.

Выброс газа из диска струями имеет важное значение для судьбы этой галактики. По оценкам исследователей, весь оставшийся газ будет выброшен в течение следующих 300 миллионов лет – очень скоро в космическом масштабе времени. Поскольку большая часть газа в диске уже выброшена во вне, для формирования новых звезд доступно все меньше газа.