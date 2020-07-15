NASA показала видео высокого качества с борта межгалактической космической станции, на котором можно наблюдать комету Neowise прямо над Землей.

Об этом сообщил Business Insider.

Видео было сделано таким образом, что создает эффект наблюдения кометы собственными глазами.

Уточняется, что ролик NASA был смонтирован на основе снимков космонавтов. Комету сняли перед рассветом на горизонте, когда межгалактическая-космическая станция пролетала над Ближним Востоком. 550 фотографий было сделано за семь минут.

Для того, чтобы сделать длиннее видео из такого малого количество фотографий, снимки были интерполированы художником-графиком Шоном Дораном. В последствии было создано плавное воспроизведение.

Справка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный телескоп NEOWISE. Ближе всего к Солнцу проходила 3 июля – в 44,1 млн км от светила. Афелий – 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.

23 июля расстояние до кометы будет примерно 103 500 000. км Это примерно вдвое дальше, чем минимальное расстояние от Земли до Марса.