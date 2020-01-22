Об этом сообщается на сайте NASA.
Во вторник, 21 января, NASA опубликовали шорт-лист из 9 имен для нового марсохода, которые были отобраны во время конкурса сочинений “Name the Rover”. В конкурсе принимали участие дети из Соединенных Штатов Америки — от воспитанников детсадов до учеников 12-х классов. В своем сочинении дети должны были предложить имя для марсохода NASA Mars 2020 и написать короткую историю о нем.
Всего почти за 5 месяцев с начала конкурса NASA получили 28 тысяч сочинений, которые рассмотрела группа из почти 4700 судей-добровольцев, состоящая из педагогов, специалистов и энтузиастов космоса со всей страны. Они сперва сузили круг участников до 155 полуфиналистов, после — до 9 финалистов. Вот они:
- Выносливость (англ. Endurance)
- Упорство (англ. Tenacity)
- Обещание/Перспектива (англ. Promise)
- Настойчивость (англ. Perseverance)
- Видение (англ. Vision)
- Ясность (англ. Clarity)
- Изобретательность (англ. Ingenuity)
- Стойкость (англ. Fortitude)
- Смелость (англ. Courage)
До 27 января на сайте аэрокосмического агентства будет доступен онлайн-опрос, где пользователи Сети смогут отдать голос за тот из 9 вариантов, который понравился им больше всего. Также на сайте можно ознакомиться с сочинениями детей, предложивших эти варианты.
Конкурс завершится в начале марта, когда будет объявлено новое имя марсохода и его автор. Главный призер также получит приглашение увидеть запуск космического корабля со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде.
Mars2020 — ученый-робот — которую выбирают имя, имеет вес около 1000 кг. Планируется, что будет запущен в июле или августе 2020 года и приземлится в кратере Джезеро на Марсе в феврале 18 февраля 2021 года. Он будет искать признаки прошлой микробной жизни, оценивать климат и геологию планеты, а также собирать образцы для исследования, которые должен будет вернуть на Землю.
- Ранее сообщалось, что исследователи NASA нашли способ создания строительного материала из грибных организмов. Этот материал можно было бы использовать для строительства жилья во время экспедиций на Марс и Луну.