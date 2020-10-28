Американская компания Ultra Safe Nuclear Technologies (USNC-Tech) разработала концепцию двигателя с ядерным тепловым движением. Он поможет NASA сократить время доставки астронавтов на Марс и другие планеты.

Об этом сообщает издание Naked Science.

Авторы разработки уверены, что этот двигатель более безопасный и надежный, чем его предшественники. Внедрение концепции станет прорывом для путешествий в космос. С помощью двигателя время полета на Марс сократится до трех месяцев. За семь месяцев астронавты смогут полететь на Марс, выполнить свою задачу и вернуться на Землю.

В системе нового двигателя используется специальное топливо из низкообогащенного урана высокой пробы. Оно прочнее, чем обычное ядерное топливо, и может работать при высоких температурах.

Этот нюанс обеспечивает безопасную конструкцию реактора, высокую тягу и удельный импульс. Топливо для двигателей можно производить с помощью существующих цепочек поставок и заводов-изготовителей.

В компании разработчиков утверждают, что концепция двигателя была разработана для NASA, но ее можно использовать для коммерческих организаций. Например, с помощью двигателя можно доставлять туристов на другие планеты в два раза быстрее, чем это было раньше.