Об этом сообщает издание Naked Science.
Авторы разработки уверены, что этот двигатель более безопасный и надежный, чем его предшественники. Внедрение концепции станет прорывом для путешествий в космос. С помощью двигателя время полета на Марс сократится до трех месяцев. За семь месяцев астронавты смогут полететь на Марс, выполнить свою задачу и вернуться на Землю.
В системе нового двигателя используется специальное топливо из низкообогащенного урана высокой пробы. Оно прочнее, чем обычное ядерное топливо, и может работать при высоких температурах.
Этот нюанс обеспечивает безопасную конструкцию реактора, высокую тягу и удельный импульс. Топливо для двигателей можно производить с помощью существующих цепочек поставок и заводов-изготовителей.
В компании разработчиков утверждают, что концепция двигателя была разработана для NASA, но ее можно использовать для коммерческих организаций. Например, с помощью двигателя можно доставлять туристов на другие планеты в два раза быстрее, чем это было раньше.
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