Об этом он сообщил в интервью The New York Times, перевод которого был опубликован на сайте ОП.

По словам Зеленского, суды – больное место в Украине, а некоторые судьи Конституционного суда имеют целью разрушение антикоррупционной структуры страны.

Также президент заявил, что уже в следующем году стартует глобальная судебная реформа.

“Моя инаугурация в качестве президента была в мае, а 5 сентября мы запустили Высший антикоррупционный суд. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине – это суды, и сейчас Высший антикоррупционный суд, сейчас мы “воюем” с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг – это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ”, – сказал он.