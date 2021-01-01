Тяжелый 2020 год подошел к концу, а 2021-ый пока только интригует. Историк Ювал Ной Харари подвел итоги прошлого года и спрогнозировал, чего ждать миру в новом году.

Об этом он написал на своей Instagram-странице.

По его словам, пока слишком рано говорить, каким останется 2020 год в памяти будущего поколения.

“На личном уровне многие из нас, несомненно, узнали о ценности крепкого здоровья, социальных контактов, свободы передвижения и соединения с Интернетом. На коллективном уровне наша битва с COVID-19 до сих пор была научным триумфом в сочетании с политическим фиаско”, – написал историк.

В то же время историк отметил научный прогресс. Благодаря слаженной работе ученых во всем мире человечество получило лучшие инструменты для борьбы с COVID-19, чем с любой предыдущей пандемией в истории.

“К сожалению, политикам не удалось разумно использовать эти инструменты. Через год после начала пандемии у нас до сих пор нет ни одного глобального руководства, ни глобального плана остановки вируса, ни глобального плана борьбы с экономическим кризисом”, – подчеркнул ученый.

Харари отметил, что научный прогресс и политические стратегии должны работать вместе. Однако этого взаимодействия в 2020 году так и не случилось, как следствие пандемия осталась и продолжает прогрессировать.

“Этот разрыв между научной силой и политической некомпетентностью чрезвычайно тревожный. Борьба с COVID-19 должна была быть прямым политическим проектом. Очевидно, что пока вирус продолжает распространяться и развиваться в одной стране, ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности. И все же мы не смогли эффективно сотрудничать”, – считает историк.

Также Харари сделал довольно оптимистичный прогноз на 2021 год. Он считает, что в этом году наука продолжит наращивать человеческую силу.

“Я надеюсь, что 2021 год станет годом, когда политика наконец-то догонит науку, и когда человечество научится разумно использовать наши огромные силы”, – подытожил он.

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