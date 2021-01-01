В ночь на 1 января мир встретил Новый 2021-й год. Однако на этот раз праздничные мероприятия проходили не так, как обычно из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Во многих странах мира на время празднования Нового года ввели жесткие ограничительные меры в попытках сдержать распространение COVID-19.

От Сиднея до Нью-Йорка были запрещены массовые гуляния и фейерверки.

Особенно серьезные меры предпринимались в Европе на фоне роста количества зараженных новым штаммом коронавируса, который считается особенно заразным.

Например, во Франции мобилизовали 100 000 полицейских, которые должны были обеспечить соблюдение комендантского часа (он вводится с 20:00 вечера) и предотвратить новогодние вечеринки. В Париже была закрыта половина линий метро.

В Великобритании, где распространяется новый штамм вируса, миллионы граждан вынуждены были оставаться дома на Новый год. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал людей соблюдать введенные властью правила и ограничения.

“Это означает, что вы должны избегать больших собраний и не можете встречаться с родственниками или друзьями, если только они не проживают вместе с вами под одной крышей”, – отметил Джонсон.

В канун Нового года на улицах Лондона было тихо после того, как местная полиция призвала людей праздновать дома. Традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения “London Eye” отменили. Вместо него были запущены фейерверки и прошло лазерное шоу на нескольких достопримечательностях.

Ирландия еще в четверг перешла в зону высокого риска, запретив ездить в гости и удаляться от дома более чем на пять километров.

В Германии действует локдаун до 10 января. Правительство запретило продажу фейерверков и наложило жесткие ограничения на количество людей, которые могут собираться в общественных местах.

В Италии с 22:00 был введен комендантский час, а бары, рестораны и большинство магазинов были закрыты.

В Нидерландах также действует локдаун до 19 января.

В Украине введение жесткого локдауна запланировано с 8 января.

Что касается Соединенных Штатов Америки, то во многих городах и штатах страны также ввели ограничения на время праздников.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке традиционно состоялся торжественный отсчет времени и опустился хрустальный шар, символизирующий наступление Нового года. Однако на площадь допустили только небольшое количество людей

В ряде городов были запрещены фейерверки: в частности, в Сан-Франциско и Лас-Вегасе.

Одной из первых Новый год традиционно встретила Австралия. В Сиднее разрешили фейерверк, но людей к гавани, где он по традиции проходит, не пустили. Большинство жителей Сиднея могли наблюдать за красочным шоу дома по телевизору.

Власти Китая отменили ежегодное новогоднее световое шоу в Пекине. По всей стране празднование Нового года проходит сдержанно. Однако в Ухане, откуда, началась пандемия, тысячи людей собрались в центре города с праздничными шарами.

Япония отменила традиционное новогоднее мероприятие, на котором император Нарухито и другие члены императорской семьи должны были приветствовать людей.

В индийском городе Дели и нескольких других городах ввели ночной комендантский час и другие ограничения, чтобы предотвратить большие новогодние собрания.

В то же время в Новой Зеландии, где строгая изоляция и закрытие границ практически устранили проблему COVID-19, празднование Нового года прошло как обычно.

Фейерверки осветили небо над самым высоким зданием в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Фото: EPA

Фейерверки у Бранденбургских ворот в Берлине. Фото: AP Photo/Michael Sohn

Празднование на Софийской площади в Киеве. Как отмечает агентство АР, на площади собралось много людей, которые, несмотря на карантинные ограничения, часто их игнорировали. Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Фото: AP Photo/Bruna Prado

Ливанская пара празднует Новый год в ресторане в Бейруте, Ливан. Фото: AP Photo/Hussein Malla

Пустая Седьмая авеню в Нью-Йорке, США. Фото: AP Photo/Craig Ruttle

Фейерверк в Пхеньяне, Северная Корея. Фото: AP Photo/Jon Chol Jin

Фейерверк в Пхеньяне, Северная Корея. Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Пустая площадь Grand Place в Брюсселе, Бельгия. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Люди на Калтон-Хилл в Эдинбурге наблюдают за фейерверками. Фото: Andrew Milligan/PA via AP

Фейерверк в Риме, Италия. Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Дворец культуры и науки в Варшаве, Польша. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Фейерверки над древним Парфеноном в Афинах, Греция. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фейерверк над Тауэрским мостом в Лондоне, Великобритания. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Фейерверк над Сиднейским оперным театром, Австралия. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фейерверк над новым подвесным мостом через реку Нил в Каире, Египет. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Медицинский персонал работает на Новый год в полевом госпитале, организованном в спортивном тренажерном зале для лечения больных коронавирусом в Санту-Андре, Бразилия. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Пара празднует новогоднюю ночь на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Фото: REUTERS/Lucas Landau

Люди фотографируют первый в новом году восход солнца в Пекине, Китай. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Мумбаи, Индия, сожгли чучело, которое символизировало коронавирус. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Фейерверки в Бангкоке, Таиланд. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Люди поют и танцуют на улицах во время празднования Нового года в Белграде, Сербия. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Женщина в защитной маске продает воздушные шары под торговым центром в Куала-Лумпуре, Малайзия. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Толпа наблюдает за фейерверком в Тайбэе, Тайвань. Фото: REUTERS/Ann Wang

Фейерверк в Ханое, Вьетнам. Фото: REUTERS/Kham

Люди молятся в Токио, Япония. Фото: REUTERS/Issei Kato

Две женщины празднуют в Ньюкасле, Англия. Фото: Lee Smith/Reuters