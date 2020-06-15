Об этом сообщает местное издание “Думская”.
Уточняется, что в результате ливней, которые прошли 13-14 июня, мощные потоки воды прошли по улицам города Рени, а также сел Котловина, Лиманское, Долинское и Нагорное.
В населенных пунктах были подтоплены дома и разрушены дороги.
На Буковине больше всего пострадал Путильский район.
По словам местного жителя села Ростоки, водой подтопило как минимум полсотни домов, а на улицах уровень воды достигал больше полуметра.
Как рассказали в пресс-службе полиции, из-за резкого подъема уровня воды в Черемоше было повреждено дорожное покрытие в селах Розтоки, Подзахаричи, Петраши и Дихтинец.
Правоохранители призывают людей не подходить близко к деревьям, линиям электропередач и водоемам.
- Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.