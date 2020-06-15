В Одесской и Черновицкой областях Украины в результате ливней значительно поднялся уровень воды, подтопило села.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Уточняется, что в результате ливней, которые прошли 13-14 июня, мощные потоки воды прошли по улицам города Рени, а также сел Котловина, Лиманское, Долинское и Нагорное.

В населенных пунктах были подтоплены дома и разрушены дороги.

На Буковине больше всего пострадал Путильский район.

По словам местного жителя села Ростоки, водой подтопило как минимум полсотни домов, а на улицах уровень воды достигал больше полуметра.

Как рассказали в пресс-службе полиции, из-за резкого подъема уровня воды в Черемоше было повреждено дорожное покрытие в селах Розтоки, Подзахаричи, Петраши и Дихтинец.

Правоохранители призывают людей не подходить близко к деревьям, линиям электропередач и водоемам.