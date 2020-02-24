Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.

Об этом сообщают #Буквы.

Утром в понедельник, 24 февраля, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о возможном резком ухудшении погоды. Ожидалось, что в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение, осложнения погодных условий соответствуют II (оранжевому) уровню опасности.

По информации одесской мэрии, скорость ветра в городе достигала 30-35 метров в секунду. В результате непогоды повалено 147 деревьев во всех районах города.

На улице Нежинской в центре города одно из поваленных ветром деревьев травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков. Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины.

“Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой “несчастный случай” Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении полиции Одесской области.

Кроме того, штормовой ветер повредил теплотрассу по ул. Героев Крут в спальном районе города. В результате без тепла остались 4 дома. Аварийные бригады устраняют повреждения.

По данным ГСЧС, в Одесской области с начала непогоды обесточены 145 населенных пунктов. Как минимум с 17 зданий на территории Одессы и области сильный ветер сорвал кровли.

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в связи с непогодой на Объездной дороге, соединяющей Суворовский район города с центральной частью, было сложно проехать из-за последствий ливня.

В то же время в области наблюдалась песчаная буря.

Правоохранители советуют жителям региона ограничить передвижение по улицам.

“По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток. Призываем граждан к осторожности: держитесь подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности —ограничьте передвижение по улицам”, — отметили в главке.