Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Хлопець сумлінно виконував свої “обов’язки”, аж доки його не викрили, коли приїхав справжній патруль на виклик через конфлікт із “поліціянтом”.

17-річний Максим поділився, що вивчає закони й часто повідомляє поліцію про виявлені правопорушення. Але йому закортіло й самому стати поліціянтом, тож він сам одягнув форму, щоб “допомогти навести лад у рідному місті”.

Водночас цивільним особам заборонено носити форму правоохоронців. Патрульні вилучили одяг й пообіцяли провести бесіду з батьками юного “поліціянта”.

“Однак це не змінює той факт, що серед нашого молодого покоління є ті, хто всіляко прагне створити безпечний простір для комфортного життя й докладає для цього максимум зусиль. Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то чекатимемо його у лавах Національної поліції України”, – зазначили в МВС.

Також у відомстві пообіцяли налагодити з підлітком постійне спілкування.