Об этом сообщает информагентство “Интерфакс – Украина”.
“Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Г-жа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках”, – говорится в заявлении Люнгмана.
Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Северной Македонии.
Фото: gov.md
На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.
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