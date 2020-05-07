Об этом сообщает информагентство “Интерфакс – Украина”.

“Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Г-жа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках”, – говорится в заявлении Люнгмана.

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Северной Македонии.

Фото: gov.md

На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.