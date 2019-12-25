Рейтинг обнародован на сайте издания.

Первую строчку в нем занимает рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Янг), которому удалось заработать 950 миллионов долларов. Финансовый успех рэпера связывают с тем, что ему принадлежат 20 % акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.

Составители рейтинга отмечают, что Dr. Dre не выпускал альбомов с 2015 года (до этого выпустил всего три пластинки) и давно не ездил в турне, но, тем не менее, обогнал остальных звезд.

Янг известен и как успешный музыкальный продюсер. Он, в частности, является обладателем шести статуэток “Грэмми” и спродюсировал десятки альбомов других исполнителей.

На второй строчке разместилась американская певица Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов. Она также стала самым высокооплачиваемым музыкантом этого года.

На третьем месте в рейтинге – американская певица Бейонсе (685 млн долл). Она, как и Свифт, заработала значительную часть денег благодаря гастролям, выпуску музыкальных альбомов и сотрудничеству со всемирными брендами.

Четвертое место занял лидер ирландской рок-группы U2 Боно ($675 млн), а пятое – рэп-исполнитель Diddy (Шон Комбс, $605 млн).

В десятку также вошли британский певец Элтон Джон ($565 млн), американский рэпер Jay-Z ($560 млн), британский музыкант и продюсер Пол Маккартни ($535 млн), американские певицы Кэти Перри ($530 млн) и Леди Гага ($500 млн).