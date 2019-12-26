В четверг Национальный банк Украины (НБУ) закупил $700 млн, что является рекордом по чистым закупкам валюты в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching”, – сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, с начала года покупка валюты в чистом виде составляет уже 7,5 млрд долл., что в свою очередь является рекордным значением для Украины с 2007 года.

При этом отмечается, что предложение валюты на межбанковском рынке значительно превышает спрос по причине устойчивого притока зарубежных инвестиций в облигации правительства и валютных поступлений экспортеров.

“Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом устойчивого улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы”, – сказал председатель центробанка Олег Чурий.