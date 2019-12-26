Об этом он заявил в эфире телеканала “24 Украина”.
Он отметил, что благодаря росту курса гривны выросли зарплаты в долларовом эквиваленте, также снизилась стоимость инвестиционного импорта. В то же время среди негативных факторов он назвал влияние на бюджет и экспортеров.
“Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться”, – сказал Гончарук.
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Каким будет курс в первые месяцы Нового года, Гончарук говорить не стал, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.
Он напомнил, что корректировать макропрогноз на 2020 год и вносить соответствующие изменения в государственный бюджет планируется по итогам февраля.
“В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит”, – пояснил глава Правительства.
- Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе.
- Также Алексей Кущ подчеркнул, что укрепление национальной валюты фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики, снижает экспортные стимулы.