Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.

Об этом он заявил в эфире телеканала “24 Украина”.

Он отметил, что благодаря росту курса гривны выросли зарплаты в долларовом эквиваленте, также снизилась стоимость инвестиционного импорта. В то же время среди негативных факторов он назвал влияние на бюджет и экспортеров.

“Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться”, – сказал Гончарук.

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Каким будет курс в первые месяцы Нового года, Гончарук говорить не стал, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

Он напомнил, что корректировать макропрогноз на 2020 год и вносить соответствующие изменения в государственный бюджет планируется по итогам февраля.

“В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит”, – пояснил глава Правительства.