Об этом сообщается на сайте НБУ.
Монеты можно будет сдать в банки в течение трех лет.
“Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года”, – говорится в сообщении.
Также в НБУ сообщили, что будут активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.
- Ранее сообщалось, что 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен.
- С 1 октября в Украине перестали быть платежным средством мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек.