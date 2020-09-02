Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монеты можно будет сдать в банки в течение трех лет.

“Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года”, – говорится в сообщении.

Также в НБУ сообщили, что будут активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.