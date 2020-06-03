В Украине появилась 10-гривневая монета

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

“С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривен”, – сообщили в НБУ.

Новая монета изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма, что больше, чем у монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на втором – номинал (10 гривен) в обрамлении старинного орнамента.

На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Украинцам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен в оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительными банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

В результате в Украине останутся 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Ранее Национальный банк в продолжение серии “Княжеская Украина” ввел в обращение серебряную памятную монету “1075 лет со времен правления княгини Ольги”.