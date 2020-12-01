Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что одна из монет отчеканена в память Самуила Величко – известного казацкого летописца, автора исторических работ по украинской истории середины XVII – начала XVIII в. Монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра тиражом в 3 тысячи штук. Ее отчеканили в рамках серии “Герои казацкой эпохи”.

Вторая монета – “Город Славянск”. Ее посвятили городу, который стал своеобразным символом борьбы украинских воинов за свои земли на Донбассе. Монета номиналом 5 гривен выполнена из нейзильбера тиражом в 35 тысяч штук.

Монеты вводятся в обращение с 1 декабря.