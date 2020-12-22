Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время карантина, в том числе локдауна, запланированного на 8 – 24 января 2021 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

“Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой – позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий “, – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Какие меры предусмотрены

1. Реструктуризация кредитов.

Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, которые имеют финансовые трудности из-за введения карантина и не могут обслуживать кредиты.

Так, банкам разрешили не распространять отдельные признаки дефолта на кредиты, которые будут реструктуризированы: • до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников-физических лиц; • до 31 мая 2021 года (включительно) – для должников-юридических лиц.

“Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой – не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию”, – говорится в сообщении.

Реструктуризацию НБУ рекомендует проводить дистанционно.

Также банкам разрешили:

• не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра – до 29 апреля 2021 года;

• не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества – до 30 марта 2021 года;

• не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы – до 4 января 2023 года.

2. Реструктуризация задолженности производителей “зеленой” электроэнергии.

Банкам разрешили не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года.

3. Управление проблемными активами.

Банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год (с учетом ожидаемых экономических последствий карантина в краткосрочном периоде).

4. Разработка и представление банками планов восстановления деятельности. Банкам разрешено:

• проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария (должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от эпидемии коронавируса);

• представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года.

5. Согласование кандидатов на руководящие должности в банках.

НБУ продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банков и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования путем видеоконференции.

6. Представление документов в Национальный банк.

Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Это постановление НБУ вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

Как уточнили в пресс-службе, ранее для поддержания банковской системы на время карантина было приостановлено проведение всех видов плановых выездных проверок (на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина).

Кроме того, банкам предоставили больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности (речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам).