В декабре 2020 года на ОРВИ заболели 693 619 украинцев. В то же время с начала эпидемиологического сезона (28 сентября - 27 декабря) грипп и ОРВИ диагностировали у 5,7% населения страны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что за этот период ни одного летального случая не зарегистрировали.

По состоянию на 29 декабря 2020 года:

32 888 человек были госпитализированы, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет;

у 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания (ГПЗ), из них лабораторно обследовали 73 пациентов, по результатам исследования выявлено вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17)

у 542 пациентов зафиксировали тяжелые острые респираторные инфекции (ТОРИ), из них лабораторно обследовали 85 пациентов, по результатам исследований получено 29,4% положительных результатов на грипп и другие вирусы респираторной группы инфекций: вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 (1), В (3), SARS-CoV-2 (19) и вирусы респираторной группы инфекций – коронавирусы типов OC-43 (1) и NKU-1 (1).

За последнюю неделю ситуация с распространением гриппа несколько осложнилась в Херсонской и Черкасской областях. В этих регионах зафиксировали интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, который превысил эпидемический порог.

Показатель заболеваемости в Украине на 21,1% меньше эпидемического порога, и составляет 381,2 на 100 000 населения.

С начала сезона вакцинировался 172 051 человек.