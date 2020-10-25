В воскресенье, 25 октября, на местных выборах в Украине зафиксированы первые нарушения — досрочное голосование и голосование по опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, в Тернопольской области не все участки открылись вовремя. Участковая избирательная комиссия участка №611115 в 8:00 утра еще проводила заседания, участок открылся примерно на десять минут позже, чем необходимо по регламенту. Также с незначительным опозданием открылись 5 участков области.

В Хмельницкой области в селе Осиповка, наоборот, первый избиратель проголосовал еще в 7:50. Ранее необходимого срока началось подготовительное заседание УИК №321133 в Белой Церкви и №681460 в Хмельницком.

В Киеве на участке №800197 пытались провести опрос “от президента” – они хотели попасть непосредственно в помещение участка, однако члены УИК позвали полицию.

Кроме того, в Киевской области на пяти участках зафиксировали нехватку урн для голосования. Такая же проблема на двух участках в Винницкой области.

В Бучанском районе в селе Синяк на ВД №320387 зафиксирована недостаточное количество пломб для урн (не хватает одной пломбы).

В Богуславе на участке № 320096 есть только 4 урны для голосования, хотя должно быть 6.

В Борисполе на УИК №321194 есть только 3 урны для голосования из необходимых 6. Другие изъяли, потому что на них отсутствуют ушки для пломбирования.

Также на участке №321339 в Переяславе есть только 4 кабинки для голосования из 6 необходимых.

Кроме того, пресс-служба ОПОРЫ сообщила, что в Винницкой области, на участке №050515 и в Житомирской области на УИК №180511 и №181115 их наблюдателей не пустили на утреннее заседание комиссий.