Сегодня, 25 октября, в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Украинцы выберут 24 областных совета (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской области), 119 районных советов, депутатов советов и глав 1438 объединенных территориальных общин (ОТО), а также мэров городов и глав сел и поселков.

В селах, поселках и маленьких городах выборы пройдут в один тур, а там, где проживает более 75 тысяч избирателей, через три недели состоится второй – за должность мэра посоревнуются два кандидата, которые наберут больше всего голосов в первом туре.

Кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, выборы не состоятся и в оккупированном Крыму. Также не голосуют в 18 объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

Новые правила на местных выборах-2020

1 января 2020 вступил в силу новый Избирательный кодекс. В связи с этим изменились правила голосования. Также в этом году выборы организованы на новой территориальной основе, так как количество районов сократили с 490 до 136.

Выборы в городских, районных, сельских и поселковых советов в населенных пунктах, где проживают меньше 10 000 избирателей, будут проходить, как и раньше, по мажоритарной системе относительного большинства. В одном округе могут избираться от двух до четырех депутатов.

По мажоритарной системе относительного большинства, будут избираться сельские, поселковые, сельские и городские головы населенных пунктов, насчитывающих менее 10 000 избирателей.

Появилась гендерная квота – среди каждых 5 кандидатов списка должно быть не менее двух представителей одного пола.

Глав городов от 75000 избираются по мажоритарной системе абсолютного большинства. Если по результатам выборов ни один из кандидатов не получит более 50% поддержки избирателей, может быть назначен второй тур голосования.

После стандартного голосования, на выходе из избирательного участка украинцам предложат пять вопросов от президента Владимира Зеленского – 13 октября Зеленский неожиданно объявил о всенародном опросе.

Вопросы звучат так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Также #Буквы рассказали, что известно о кандидатах на должности мэров крупных городов.

Голосование началось на избирательных участках в 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Выборы пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом, который начал действовать 1 января 2020 года.