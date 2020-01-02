Тезис о том, что "все мужчины – козлы" не соответствует действительности: просто женщины допускают одну и ту же ошибку при выборе пары или построении отношений.

Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Возьмем известную женскую установку – “все мужчины козлы”. Ну не все мужчины козлы, а просто определенная женщина совершает какую-то системную ошибку, либо выбирая людей, которые ей изначально не подходят, либо строя отношения таким образом, что они прогнозировано заканчиваются фиаско”, – подчеркнула Ильченко.

По ее словам, таким женщинам необходимо “изменить скрипт” – понять в чем ошибка и больше ее не повторять.

“Она (женщина, – ред.) попала в скрипт. И для того, чтобы ей этот скрипт изменить, ей нужно увидеть, что она пишет этот скрипт и в чем в этом скрипте ошибка? Иначе она его не изменит. Она просто будет его повторять-повторять, вот, как утренний ритуал – встал, кофе, музыка и т.д.”, – объяснила Ильченко.