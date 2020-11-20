Заочный арест екс-президента-беглеца Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана отменили из-за того, что сторона обвинения не предоставила документов, подтверждающих пребывание подозреваемого в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского Апелляционного суда.

“Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура не предоставила справку, или извлечение из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание Януковича в международном розыске.

В Апелляционном суде добавили, что мера пресечения в виде заочного ареста применяется в случае, если подозреваемый скрывается и объявлен в международный розыск. Однако следствие должно подтвердить этот факт.

Следователь ГБР ссылался только на наличие постановления ГПУ от 29 мая 2019 года об объявлении Януковича в международный розыск. Но в материалах дела также есть сообщения из Интерпола, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку имеет преимущественно политический характер.

При этом, Апелляционный суд признал обоснованность подозрения Януковичу и риски того, что он может скрываться, или влиять на следствие.