Об этом сообщили в пресс-службе Киевского Апелляционного суда.
“Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура не предоставила справку, или извлечение из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание Януковича в международном розыске.
В Апелляционном суде добавили, что мера пресечения в виде заочного ареста применяется в случае, если подозреваемый скрывается и объявлен в международный розыск. Однако следствие должно подтвердить этот факт.
Следователь ГБР ссылался только на наличие постановления ГПУ от 29 мая 2019 года об объявлении Януковича в международный розыск. Но в материалах дела также есть сообщения из Интерпола, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку имеет преимущественно политический характер.
При этом, Апелляционный суд признал обоснованность подозрения Януковичу и риски того, что он может скрываться, или влиять на следствие.
- 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана в феврале 2014 года. Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича.