Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
О решении в компании объявили в пятницу. Отмечается, что в июне снова начнет летать 80 самолетов, в том числе для обслуживания туристических направлений после того, как компания остановила перелеты из-за пандемии коронавируса.
“Мы чувствуем огромное желание и желание людей снова путешествовать. Гостиницы и рестораны постепенно открываются, и в некоторых случаях снова разрешается посещение друзей”, – сказал член правления Гарри Хохмайстер.
Группа компаний, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines также заявила, что отреагирует на растущий спрос клиентов после того, как Германия ослабила ограничения.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна будет готова принять иностранных туристов с 1 июля.
- Греция вновь откроется для туристов с 1 июля, при условии, что распространение инфекции COVID-19 в мире пойдет на спад.