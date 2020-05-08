Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

О решении в компании объявили в пятницу. Отмечается, что в июне снова начнет летать 80 самолетов, в том числе для обслуживания туристических направлений после того, как компания остановила перелеты из-за пандемии коронавируса.

“Мы чувствуем огромное желание и желание людей снова путешествовать. Гостиницы и рестораны постепенно открываются, и в некоторых случаях снова разрешается посещение друзей”, – сказал член правления Гарри Хохмайстер.

Группа компаний, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines также заявила, что отреагирует на растущий спрос клиентов после того, как Германия ослабила ограничения.