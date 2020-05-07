Греция вновь откроется для туристов с 1 июля, при условии, что распространение инфекции COVID-19 в мире пойдет на спад.

Об этом сказано в материале американской медиакомпании CNN.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис считает, что Греция сможет возобновить туристический сезон летом.

“Опыт туризма этим летом может немного отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет столпотворений, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции — при условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути”, – сказал премьер.

На этой неделе в Греции начали открываться малые предприятия и парикмахерские.

Отмечается, что успешное преодоления кризиса в Греции произошло из-за раннего введения карантина, что обеспечило низкую смертность от вируса – 150 случаев.