Об этом сказано в материале американской медиакомпании CNN.
Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис считает, что Греция сможет возобновить туристический сезон летом.
“Опыт туризма этим летом может немного отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет столпотворений, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции — при условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути”, – сказал премьер.
На этой неделе в Греции начали открываться малые предприятия и парикмахерские.
Отмечается, что успешное преодоления кризиса в Греции произошло из-за раннего введения карантина, что обеспечило низкую смертность от вируса – 150 случаев.
- В столице РФ количество заболеваний коронавирусом более чем в три раза превышает официальные данные.