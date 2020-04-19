В пасхальных церковных мероприятиях приняли участие почти 130 тысяч верующих, несмотря на карантинные ограничения по поводу пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил глав ОГА и полицию за добросовестную работу, а духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение ограничений в пасхальные дни

“В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью”, – сказал Зеленский.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Также упомянули в ОП и о нарушениях. По данным полиции, богослужения проводились в 13658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан.

В 19 храмах на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

“Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола”, – отмечается в сообщении.