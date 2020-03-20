Об этом пишет Reuters.
Такое решение было принято после призыва еврокомиссара Тьерри Бретона к потоковым платформам снизить качество своих видео, чтобы предотвратить интернет-коллапс. Отмечается, что видео составляют значительную часть данных интернет-трафика.
Бретон добавил, что пока видел только несколько пиков использования, но решил действовать, чтобы минимизировать нагрузку на систему.
“Мы обязуемся временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное определение по умолчанию”, – заявили в YouTube.
При этом, указывается, что видео стандартной четкости не такие подробные и четкие, как видео высокой четкости.
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