Видеохостинг YouTube и стриминговий сервис Netflix снизят качество трансляций видео в Европе, чтоб избавить сети от повышенной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Такое решение было принято после призыва еврокомиссара Тьерри Бретона к потоковым платформам снизить качество своих видео, чтобы предотвратить интернет-коллапс. Отмечается, что видео составляют значительную часть данных интернет-трафика.

Бретон добавил, что пока видел только несколько пиков использования, но решил действовать, чтобы минимизировать нагрузку на систему.

“Мы обязуемся временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное определение по умолчанию”, – заявили в YouTube.

При этом, указывается, что видео стандартной четкости не такие подробные и четкие, как видео высокой четкости.