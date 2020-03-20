Почему Европа, которая несколько недель предупреждала о начале пандемии коронавируса, пострадала сильнее чем Китай, где возник Covid-19.

Об этом пишет The New York Times.

Ксреде в Европе было зарегистрировано больше случаев и смертей от коронавируса чем в Китае. В четверг одна лишь Италия обогнала Китай по сообщениям о смертельных случаях.

В то время как Китай заявляет, что снизил число новых случаев до нуля, показатели Европы растут быстрее с каждым днем — около 100 тыс. подтвержденных инфекций и 5 тыс. случаев смерти в целом — что свидетельствует о том, что худшее еще впереди.

Почему же Европа, которая несколько недель предупреждала о начале эпидемии, пострадала сильнее чем Китай, где возник коронавирус и где людей вдвое больше?

По словам экспертов, в некоторой степени высокая смертность является платой европейцев за демократическую и свободную жизнь. В Европе люди привыкли к свободному передвижению, легким путешествиям и независимому принятию решений, здесь правительства обеспокоены общественным мнением: они не привыкли давать жесткие приказы, а граждане не привыкли их выполнять.

Китай же действовал с жестокостью и масштабно, принимая непопулярные решения и принимая серьезный экономический ущерб как цену сдерживания этой болезни. Он закрыл десятки миллионов людей, запретив им покидать свои города и даже свои дома, кроме как для получения продуктов и медицинского обслуживания, и наложил другие ограничения на сотни миллионов людей, закрыв в процессе целые отрасли.

“Китай был готов пойти на очень необычные меры, используя армию, полицию, запирая людей в их домах, используя технологии беспилотников для контроля за поведением, устанавливая контрольно-пропускные пункты“, – отметил сотрудник общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, доктор Артур Рейнгольд. “Какие бы меры ни были приняты в Европе, они были приняты только недавно и откровенно, ни одна из них не была столь драконовской и всеобъемлющей, как в Ухани“, – добавил он.

Отмечается, что Китай отнесся к пандемии серьезно, когда местные и региональные чиновники пытались подвергнуть цензуре любые разговоры о вспышке, а медицинское оборудование было в критическом дефиците.

Жесткие решения авторитарного правительства была только одним фактором. Необходимы также были быстрота и “агрессивные“ действия, такие как всеобщее тестирование, карантин для больных и строгое отслеживание их контактов, чтобы сдержать вспышку без остановки экономики.

Хотя вначале Китай потерял драгоценное время, впоследствии он действовал быстрее и решительнее, чем западные страны.

Первая попытка Европы обуздать обширную территорию – изоляция северного региона Италии – состоялась 8 марта, когда в стране было зарегистрировано более 7300 случаев. На следующей неделе в Испании и Франции были подтвержденные случаи и тогда власти решили запретить большинство публичных мероприятий по всей стране.

Некоторые части Восточной Азии действовали быстро, но с совершенно по иной стратегии, нежели китайская или европейская: масштабное тестирование и отслеживание контактов, чтобы остановить цепь передачи, при этом, не останавливая экономическую активность.

В результате в Сингапуре, Тайване и Гонконге было несколько случаев заболевания, а Южной Корее, которая проверила более 200 тыс. человек, вовсе удалось взять вспышку под контроль.

Эпидемиологи также говорят, что широкомасштабное тестирование и отслеживание контактов, такие как социальное дистанцирование, лучше всего помогают сдерживать вспышку.