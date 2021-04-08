Об этом пишет портал The Verge.

Проект основан на одноименном комиксе Марка Миллара. По сюжету супергерои пытаются воспитать из своих детей как следующее поколение идеальных борцов со злом. Но из-за завышенных требований начинается конфликт отцов и детей, и спасение мира оказывается под угрозой.

Шоураннером сериала выступил Стивен С. Денайт. Главные роли сыграли Джош Дюамель, Бен Дэниелс и Лесли Бибб. Кроме того, в проекте снялись Елена Кампурис, Эндрю Хортон, Майк Уэйд, Мэтт Лантер и Ян Куинлан.

Премьера первого сезона состоится 7 мая 2021 года на Netflix.