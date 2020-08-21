Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы почти 70 % граждан.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Так, независимость Украины поддержали бы 67,7 % граждан. Против проголосовали бы – 12,5 %, не принимали бы участия – 9,5 %, затруднились с ответом – 10,3 % респондентов.

Если отбросить тех, кто колеблется и не участвовал бы, голоса на референдуме распределились бы так: 84,4 % – за и 15,6 % – против.

Отмечается, что поддержка независимости в условном референдуме является самой популярной опцией во всех регионах, возрастных группах и среди сторонников всех крупных политических партий.

В то же время, несмотря на такую абсолютную поддержку решения о независимости, прослеживаются существенные региональные, возрастные и партийные различия. Так, на Западе противников решения о независимости менее 1 %, а на Востоке почти 30 %. Также существует и тенденция – чем моложе респонденты – тем больше среди них сторонников решения о независимости.

Среди сторонников политических партий – самый высокий уровень поддержки независимости у “ЕС” – более 90 %. Наименьший – у “ОПзЖ”, где он только немного больше тех, кто хотел бы остаться в составе СССР.

При этом, почти 32 % опрошенных считают, что распад Советского Союза – это плохо. Противоположного мнения придерживаются 49 % опрошенных. Остальные – затруднились с ответом.

Общенациональное исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.