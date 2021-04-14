Об'єднання художників INTROVADERS з Києва створило NFT-токен з українським журналістом Дмитром Гордоном. Це анімаційне відео, на якому він "знищує" хейтерів своїм поглядом.

Роботу виставили на продаж на NFT-майданчику Rarible.

На відео анімований Дмитро Гордон визирає з-за стіни й знищує — вочевидь — своїх хейтерів одним лише поглядом.

На тлі звучать його слова: “Ти мені не попадайся на очі”.

Це відсилання до скандалу 2019 року. Тоді Гордон в інтерв’ю висловив сумнів у героїчній ролі Степана Бандери.

Журналіст заявив, що після того, як про це інтерв’ю висловився заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура, на його адресу почали надходити погрози.

У відповідь на це Гордон записав емоційне відеозвернення зі словами: “Ось що я тобі відповім, Степура — ти мені не попадайся на очі, я тобі кадик вирву, с*ка!”

NFT-токен з Дмитром Гордоном створили київські художники з об’єднання INTROVADERS.

Довідка. NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.