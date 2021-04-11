Український журналіст Дмитро Гордон випустив марку цукерок "пташине молоко" під назвою "Гордон в шоколаді".

Фото з прилавка магазину опублікував журналіст Вахтанг Кіпіані в Facebook.

Кіпіані наголосив, що фото – не фейк, і його зробила дружина Тетяна.

На коробці – фото Дмитра Гордона великим планом, з боків написи – “Їж досхочу” та “Смак дитинства”.

Раніше сам Гордон підтвердив в ефірі телеканалу “Наш”, що планує випустити цукерки “пташине молоко”.

“Я зараз хочу випускати, наприклад, цукерки. Є у нас фабрика у Вінниці – «Солодка мрія». От я хочу зараз випускати з ними цукерки «Гордон в шоколаді»”, – заявив журналіст.

За його словами, це буде найкраще “пташине молоко”.