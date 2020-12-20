Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов и агентство Reuters.

Запрет на поездки будет действовать до 1 января. В нидерландском правительстве отметили, что в начале декабря при взятии проб в стране был выявлен тот же штамм вируса, что и в Великобритании, поэтому возможны ограничения и в отношении других видов транспорта.

В правительстве настоятельно рекомендуют не путешествовать, если в этом нет большой необходимости.

Запрет был введен после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ученые объявили в субботу, что новый штамм коронавируса, выявленный в стране, на 70% более заразен, чем предыдущий.

Джонсон также сказал, что Лондон и юго-восточная Англия, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне трехуровневой системы правил, теперь будут переведены на новый, четвертый уровень.