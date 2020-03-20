В США острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что "никто не знал, что будет пандемия".

Об этом шла речь на пресс-конференции членов целевой группы по коронавирусу в четверг, 19 марта.

По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.

В стране острый дефицит средств защиты (медицинских масок, респираторов, перчаток и др.). По словам президента США Дональда Трампа, острая нехватка ресурсов связана с тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.

“Была устаревшая система, и одновременно была система, которая не была предназначена для этого. Это не было предназначено для этого. Никто не знал, что будет пандемия или эпидемия такого масштаба. Никто никогда не видел ничего подобного раньше”, — сказал президент.

Масок и респираторов не хватает не только для населения, но и для работников сферы здравоохранения. В связи с нехваткой расходных материалов Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдали медикам рекомендации использовать маски с истекшим сроком годности или подручные материалы.

Власти утверждают, что с конца января предприятия, производящие средства защиты, наращивали объемы производства, чтобы покрыть растущий спрос. По словам вице-президента Майка Пенса, благодаря привлечению дополнительных производственных ресурсов удалось обеспечить производство 35 млн масок.

“Мне сообщили, что в январе начали производство 35 миллионов масок. Изменения в законодательстве означают, что все 35 миллионов из тех, которые начали производиться в полную мощность в январе, теперь могут быть проданы больницам. … Они сейчас на рынке. Мы собираемся дать понять губернаторам, поскольку мы вчера давали понять провайдерам медицинских услуг, что эти ресурсы уже есть”, — заверил он.

Тем не менее, на местах этих ресурсов все еще нет. Губернаторы во всех регионах США обеспокоены нехваткой средств защиты и оборудования. Президент Трамп заверил, что всем штатам оказывается помощь и все необходимое будет получено.

В то же время он посетовал на то, что сейчас штаты обращаются к федеральному правительству с вопросами о нехватке ресурсов, хотя раньше справлялись с закупками сами.

“Губернаторы должны его получить. Государства должны получить это. Но мы помогаем штатам. … Годами они их покупали, и теперь, внезапно, они приходят в федеральное правительство”, — заявил Трамп.

Пока же с нехваткой средств защиты борются местные строительные компании: они предоставляют больницам свои промышленные респираторы.

18 марта Трамп подписал Закон о реагировании на коронавирус, который предусматривает широкий спектр льгот. Среди них — оплачиваемые отпуски по болезни, семейные отпуска, проводольственная помощь для нуждающихся и бесплатные тестирования на коронавирус.

В то же время тест-систем в стране, как и средств защиты, не хватает. В связи с этим тестирование предлагается исключительно тем, у кого уже появились симптомы заболевания. Комментируя это, Трамп заявил, что и сам бы не сдавал тест на коронавирус, когда оказалось, что он контактировал с больным, если бы не было давления со стороны СМИ и общественности.

“Я прошел тест, потому что вы, люди, сводили всех с ума. Так что это единственная причина. У меня не было симптомов, но я сделал тест. И мой доктор сказал мне: “Не понимаю. Тебе это не нужно”. Все говорили: “Тебе это не нужно”. Но я должен был сделать это, потому что пресса сходила с ума. И затем, после того, как я сделал это, они сказали: “Ты не должен был делать это. У тебя не было симптомов”. … Люди, у которых нет симптомов, и люди, у которых есть врачи, которые говорят, что они не должны делать его…. Я бы на это положился. Да, я бы на это положился”, — сказал он.

В связи с пандемией коронавируса экономика страны остановлена. Многие магазины закрываются. Обсуждать этот вопрос подробно на пресс-конференции Трамп отказался.

Власти пока не дают никаких прогнозов о том, как ситуация будет складываться в ближайшее время. Также не дают никаких советов представителям бизнеса, которым приходится принимать критические решения и закрываться из-за убытков.

Журналист: Спасибо, господин президент. [Вопросу] одному для вас и, возможно, также для доктора Бирксу или доктора Адамсу. Прямо сейчас экономика по существу остановлена. Трамп: Спасибо, что сказали нам. Мы ценим это. Журналист: Магазины закрылись. Путешествия замедлились. Трамп: Продолжайте. Какой остальной твой вопрос? Мы знаем это. Все в комнате знают это. … Мы сможем лучше сказать вам об этом, я думаю, в ближайшем будущем. Посмотрим, куда мы идем. Вы будете видеть цифры. Вы видели графики. Вы увидите цифры, и мы сможем сообщить вам.