Об этом рассказала финансовый аналитик Мишель Мейер, сообщает CNBC.

“Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка”, – написала она в докладе.

По прогнозам Мейер, Штатам грозит рост безработицы, накопления фактически уничтожены, а потребительская уверенность потеряна.

По оценкам эксперта, во втором квартале 2020-го года экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего 2020-го года падение составит 0,8%.

При этом в Bank of America предполагают, что данный кризис будет краткосрочным.

“Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго”, – написала Мейер, отмечая, что государству не следует скупиться на экономические стимулы.