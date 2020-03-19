Об этом рассказала финансовый аналитик Мишель Мейер, сообщает CNBC.
“Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка”, – написала она в докладе.
По прогнозам Мейер, Штатам грозит рост безработицы, накопления фактически уничтожены, а потребительская уверенность потеряна.
По оценкам эксперта, во втором квартале 2020-го года экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего 2020-го года падение составит 0,8%.
При этом в Bank of America предполагают, что данный кризис будет краткосрочным.
“Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго”, – написала Мейер, отмечая, что государству не следует скупиться на экономические стимулы.
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