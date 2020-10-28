Об этом заявила канцлер Ангела Меркель после совещания с премьерами федеральных земель, информирует издание Spiegel.
Меркель отметила, что система здравоохранения Германии пока работает слаженно, но ситуация может обостриться через несколько недель в таком же ритме.
“Мы знаем, что нам нужно снова сократить количество контактов – вот почему нам нужны национальные ограничения со 2 ноября”, – заявила Меркель.
Со 2 ноября в общественных местах разрешено встречаться членам двух семей в количестве не более десяти человек.
Все заведения общественного питания должны быть закрыты до конца ноября. Разрешена доставка еды.
Запрещается работа косметологических студий, массажных кабинетов и тату-салонов. При этом парикмахерские остаются открытыми.
Магазины розничной торговли, школы и детские сады остаются открытыми.
Футбольные матчи и профессиональные спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Однако тренировки любительских спортивных команд запрещены.
Фитнес-залы и бассейны должны уйти на карантин. Однако индивидуальные занятия спортом разрешены.
Театры, кинотеатры и концертные залы должны закрыться.
Размещение туристов в гостиницах запрещается. Однако иностранцы могут поселиться в гостиничный номер, если прибыли в срочную командировку.
Ограничения пересмотрят через 14 дней.
- 17 октября канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны если возможность оставаться дома, учитывая темпы распространения коронавируса COVID-19.