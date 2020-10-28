С понедельника, 2 ноября, власти Германии вводят жесткие карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Так, запрещается работа баров, ресторанов и фитнес-залов.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель после совещания с премьерами федеральных земель, информирует издание Spiegel.

Меркель отметила, что система здравоохранения Германии пока работает слаженно, но ситуация может обостриться через несколько недель в таком же ритме.

“Мы знаем, что нам нужно снова сократить количество контактов – вот почему нам нужны национальные ограничения со 2 ноября”, – заявила Меркель.

Со 2 ноября в общественных местах разрешено встречаться членам двух семей в количестве не более десяти человек.

Все заведения общественного питания должны быть закрыты до конца ноября. Разрешена доставка еды.

Запрещается работа косметологических студий, массажных кабинетов и тату-салонов. При этом парикмахерские остаются открытыми.

Магазины розничной торговли, школы и детские сады остаются открытыми.

Футбольные матчи и профессиональные спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Однако тренировки любительских спортивных команд запрещены.

Фитнес-залы и бассейны должны уйти на карантин. Однако индивидуальные занятия спортом разрешены.

Театры, кинотеатры и концертные залы должны закрыться.

Размещение туристов в гостиницах запрещается. Однако иностранцы могут поселиться в гостиничный номер, если прибыли в срочную командировку.

Ограничения пересмотрят через 14 дней.