Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез, которые исследовали черные дыры, стали лауреатами Нобелевской премии по физике.

Об их исследования говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Отмечается, что премию ученые получили за открытия, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной – черной дырой.

В частности, Роджер Пенроуз показал, что общая теория относительности приводит к образованию черных дыр. А Рейнхард Генцель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра – единственное известное объяснение.

Черные дыры

Роджер Пенроуз использовал математические методы чтобы доказать то, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют.

В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их.

По своей сути черные дыры скрывают сингулярность, в которой прекращаются все известные законы природы. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.

Темный секрет Млечного Пути

Рейнхард Генцель и Андреа Гез возглавляют группу астрономов, которая с начала 1990-х годов сосредоточила свое внимание на области под названием “Стрелец A” в центре нашей галактики. Орбиты самых ярких звезд, ближайших к середине Млечного Пути, были нанесены на карту с возрастающей точностью.

Измерения этих двух групп совпадают: обе обнаружили чрезвычайно тяжелый невидимый объект, который тянет за собой нагромождение звезд, заставляя их метаться с головокружительной скоростью. Около четырех миллионов солнечных масс собраны вместе в области размером не больше нашей Солнечной системы.

Используя самые большие в мире телескопы, Генцель и Гез разработали методы, позволяющие видеть сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Расширяя границы технологий, они усовершенствовали новые методы, чтобы компенсировать искажения, вызванные атмосферой Земли, создавая уникальные инструменты и посвятив себя долгосрочным исследованиям.

Их новаторская работа дала миру наиболее убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.