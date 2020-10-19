Nokia получила от космического агентства NASA 14,1 миллиона долларов на строительство сети 4G для сотовых телефонов на Луне.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Грант является частью контрактов на сумму $370 млн, отобранных в рамках программы NASA “Переломный момент”, предназначенных для исследований и разработок в области освоения космоса.

Согласно заявлению NASA, это будет первая система связи LTE / 4G в космосе.

“Система сможет поддерживать связь на поверхности Луны на больших расстояниях, увеличенных скоростях и обеспечивать большую надежность, чем существующие стандарты”, – говорится в сообщении агентства.

Сеть будет поддерживать беспроводную работу луноходов и навигации, а также обеспечивать трансляцию видео. Сеть спроектирована так, чтобы быть компактной и эффективной, а также “выдерживать экстремальные температуры, радиацию и вакуум в космосе”.

Администратор NASA Джим Бриденстайн заявил, что хотя подробностей о сроках реализации этого проекта нет, установка системы 4G-связи на Луне является частью большой амбициозной цели космического агентства по созданию базы на этой планете до 2028 года.