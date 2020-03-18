Об этом сообщила пресс-служба почты.
“Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. “Нова пошта” продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что вся цепь доставки предприятия работает – отделение, терминалы, курьеры, поштоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка.
“Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения “Новой пошты” оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия”, – резюмировали в пресс-службе.
- “Нова пошта” на время всеукраинского карантина из-за коронавируса приостанавливает работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах.