С сегодняшнего дня, 18 марта, "Нова пошта" отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Об этом сообщила пресс-служба почты.

“Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. “Нова пошта” продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вся цепь доставки предприятия работает – отделение, терминалы, курьеры, поштоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка.

“Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения “Новой пошты” оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия”, – резюмировали в пресс-службе.