С 1 июня "Новая почта" восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в Украине начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты смогли забрать свои посылки, когда они смогут добраться до отделения.

“Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги”, – говорится в сообщении.

В частности, плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно. Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Отмечается, что для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

“С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о восстановлении действия услуги во все каналы связи – SMS, Viber и т.д.” – добавили в пресс-службе.